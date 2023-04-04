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Томичам предлагают проверить калибровку тонометров

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Томичи с 5 по 7 апреля смогут проверить калибровку тонометров в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», сообщают организаторы.

«На основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

В дни акции специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области бесплатно проведут для жителей Томска, Колпашево и Стрежевого контроль выходных параметров бытовых тонометров артериального давления.

Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. По словам организаторов, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров является не герметичность манжеты.

Впервые акция прошла четыре года назад в пилотных регионах проекта — Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Через год к ней подключились и остальные города страны. С момента начала акции более 20 000 человек проверили свои тонометры. Около 20% из них оказались непригодными для эксплуатации.

Акция пройдет 5 — 7 апреля 2023 года по адресам:

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