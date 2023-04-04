Томичам предлагают проверить калибровку тонометров
Томичи с 5 по 7 апреля смогут проверить калибровку тонометров в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», сообщают организаторы.
«На основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.
В дни акции специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области бесплатно проведут для жителей Томска, Колпашево и Стрежевого контроль выходных параметров бытовых тонометров артериального давления.
Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. По словам организаторов, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров является не герметичность манжеты.
Впервые акция прошла четыре года назад в пилотных регионах проекта — Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Через год к ней подключились и остальные города страны. С момента начала акции более 20 000 человек проверили свои тонометры. Около 20% из них оказались непригодными для эксплуатации.
Акция пройдет 5 — 7 апреля 2023 года по адресам:
- в здании Администрации Городского округа Стрежевой, ул. Ермакова, 46а;
- в здании Колпашевского филиала ФБУ «Томский ЦСМ», г. Колпашево, ул. Мира, 10;
- в Томской областной детско-юношеской библиотеке, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а.
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