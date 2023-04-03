Приставы вернули матери годовалого ребенка, которого увез в Томск его отец

3 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы вернули матери маленького ребенка, тайком увезенного в Томск его отцом, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина приехал в Алтайский край к своей бывшей жене и попросил отдать ему годовалого сына на прогулку. Женщина согласилась. Но в обозначенное время томич не явился домой и отключил телефон. Тогда мать женщина позвонила в полицию.

Позже выяснилось, что отец ребенка увез его к себе домой в Томск. В свою очередь, мать обратилась в суд, который принял обеспечительные меры: обязать гражданина передать ребенка матери. Женщина сама привезла исполнительный лист в отделение судебных приставов по Октябрьскому району Томска.

Приставы приехали на адрес проживания гражданина вместе с представителями органов опеки. На звонок в дверь никто не реагировал, однако служители закона услышали плач ребенка. Кроме того, соседи уточнили, что в квартире находится мать должника.

У приставов были все основания для вскрытия двери, о чем они предупредили находящуюся в квартире хозяйку. Однако вскоре в подъезд с улицы зашел должник, который, узнав о случившемся, приехал домой. Увидев служителей закона, он открыл двери и передал ребенка матери.

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