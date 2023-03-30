Томские подводники победили в домашнем Первенстве России

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2023 // Фото: depms.ru

Сборная Томской области стала первой на домашнем Первенстве России по плаванию в ластах, который прошел с 25 по 28 марта в томском Центре водных видов спорта «Звёздный».

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие 420 спортсменов в возрасте до 18 лет из 23 регионов страны.

Юниоры Томской области заняли первое место в командном зачете, набрав 2015 баллов и опередив серебряного призера — команду Красноярского края — на 487 пунктов. Тройку замкнули спортсмены Ярославской области с результатом 1335 баллов.

В неофициальном медальном зачете лидерство также осталось за томскими подводниками, на счету которых 27 наград из 57 возможных, в том числе 11 золотых медалей.

Лидером по количеству завоеванных медалей стал Никита Гайвак, семь раз поднимавшийся на пьедестал. На его счету четыре личные «бронзы», два личных «золота», «бронза» в эстафете.

Успешно выступила воспитанница Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и тренера Александра Соболева Мария Алхимова взяла шесть медалей, из которых пять золотые, и была признана лучшей спортсменкой первенства. Шесть медалей также на счету воспитанника ДЮСШ УСЦ имени В.А. Шевелева Ивана Горелова, по четыре — у мастеров спорта Екатерины Тимченко и Анны Мишустиной.

По итогам соревнований восемь томских юниоров вошли в предварительный состав сборной команды России по плаванию в ластах и будут готовиться к первенству мира, проведение которого запланировано в июне в Каире (Египет).

Фото: depms.ru

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