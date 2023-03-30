Молодые специалисты-ветеринары смогут получить выплаты в 500 тыс. рублей

В Томской области утвердили новую меру поддержки молодых специалистов в области ветеринарии, готовых работать в сельской местности. Они смогут получить единовременную выплату в 500 тыс. рублей. Соответствующее решение приняли на прошедшем сегодня, 30 марта, заседании Законодательной Думы Томской области.

«Мы ожидаем абсолютно положительный эффект от данной меры поддержки, — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике Виктор Власов. — Сейчас рабочие места остаются вакантными для ветеринаров в агропромышленном комплексе в ряде районов. Фермам без ветеринаров очень трудно, поэтому было принято решение поддержать их и финансово, и сделать какую-то льготу, чтобы специалисты ехали в районы».

Спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская уточнила, что воспользоваться новой мерой поддержки смогут специалисты, получившие соответствующее образование, а также те, кто принял решение о переезде на другую территорию.

«Это очень важный участок работы в области сельского хозяйства, поэтому такая инициатива была единогласно поддержана депутатами», — отметила Оксана Козловская.

Претендовать на стимулирующую выплату смогут молодые специалисты в возрасте до 35 лет, являющиеся работниками учреждений Государственной ветеринарной службы Томской области. Каждый специалист при этом обязан отработать на селе не менее 5 лет.

Предполагается, что выплаты будут выдаваться с 1 января 2024 года.

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