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В Томске разыскивают пропавшую 14-летнюю девушку

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Томские следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 14-летней Ксении Чибилькаевой.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, в ночь на 29 марта девочка, живущая с родителями в селе Дзержинское, ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

В сообщении уточняется, что перед исчезновением Ксения вела переписку с неустановленным лицом в одном из мессенджеров.

«Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней свидетельствуют о возможном совершении в отношении нее преступления», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи и следователи-криминалисты регионального СК совместно с сотрудниками полиции работают на месте происшествия. К поискам привлечены волонтеры «Лиза Алерт».

Всех граждан, обладающих любой информацией о местонахождении девочки, следователи просят сообщить на круглосуточные бесплатные телефонные линии: 8-913-811-49-30 (дежурный следственного управления СК России по Томской области), 8-913-850-37-14 (дежурный криминалист), 102/112 — для любых операторов мобильной связи и 02 — для стационарных телефонов («горячая линия» УМВД России по Томской области).

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