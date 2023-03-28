Пять иномарок столкнулись в центре Томска

28 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 28 марта, в Томске на пл. Ленина, 11 столкнулись пять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.50. Столкнулись Lexsus, Volkswagen, Honda и два автомобиля Toyota. В результате происшествия водителю автомобиля Honda оказана разовая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: УМВД по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».