Пять иномарок столкнулись в центре Томска
28 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня утром, 28 марта, в Томске на пл. Ленина, 11 столкнулись пять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.50. Столкнулись Lexsus, Volkswagen, Honda и два автомобиля Toyota. В результате происшествия водителю автомобиля Honda оказана разовая медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: УМВД по Томской области
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