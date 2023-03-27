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В Томске снесли аварийный дом в Инструментальном переулке

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Двухэтажный аварийный дом по пер. Инструментальный, 36 демонтировали в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание, принадлежащее электроламповому заводу, ввели в эксплуатацию в 1952 году. Здесь располагалось 10 квартир. В 2013 году дом признали аварийным, а жильцов начали расселять — этот процесс был завершен в конце декабря.

Перед сносом дом отключили от электричества, отопления, водоснабжения и канализации. Была разработана проектно-сметная документация, проведен аукцион. На работах по демонтажу строения работал экскаватор и три грузовые машины. Образовавшийся мусор вывезли на полигон.

«Такие места очень быстро становятся местом притяжения для подростков и лиц без определенного места жительства. Специалисты забили входы в здание, но, несмотря на это, в конце года там произошел пожар. Поэтому мы как можно быстрее провели торги и снесли дом, чтобы обеспечить безопасность томичей», — рассказала заместитель начальника жилищно-коммунального отдела администрации Кировского района Елена Кунгурцева.

Ранее в этом квартале администрация уже снесла три расселенных аварийных здания.

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