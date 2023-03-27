В Томске приставы оштрафовали организацию, незаконно передавшую информацию о должнице коллекторам

27 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы привлекли к административной ответственности коллекторскую организацию-посредника, которая незаконно передала данные о томичке своим коллегам. Те пытались взыскать уже оплаченный долг, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Женщина оформила кредит на 6 тыс. рублей в микрофинансовой организации, но не стала его возвращать. В итоге долг вырос до 36 тыс. рублей — эту сумму взыскали с томички по судебному решению.

Позже микрофинансовая организация закрылась, но руководство успело заключить договор о правопреемстве с «Бюро судебного взыскания» (БСК), передав ему все права и требования. Бюро, в свою очередь, обратилось в суд за правопреемством о взыскании долга с томички, но получило отказ в связи с тем, что женщина уже все выплатила предшественнику. Несмотря на это, на бывшей должницы начали поступать звонки от сотрудников уже третьей организации с требованием выплатить сумму, которая выросла в несколько раз — до 280 тыс. рублей.

Обеспокоенная женщина обратилась к сотрудникам УФССП России по Томской области. Приставы выяснили, что, несмотря на судебный отказ о взыскании долга с гражданки, ООО «БСК», тем не менее, передало все ее данные коллекторам, заключив с ними договор о правопреемстве.

В итоге УФССП доказали вину организации и привлекли ее к ответственности по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), оштрафовав на 50 тыс. рублей. В ходе расследования административного дела коллекторы перестали беспокоить гражданку.

Как уточняют в пресс-службе, всего по итогам 2022 года судебные приставы приняли около 500 обращений о неправомерных действиях коллекторов, банков, микрофинансовых организаций при проведении ими действий по возврату просроченной задолженности. Более 30% обращений поступили от тех, кто не являлся. Тем не менее с них требовали оплату долга.

В 2022 году нарушители оштрафованы 39 раз на общую сумму более 2 млн рублей (2 млн 270 тыс.), при этом несколько организаций — повторно.

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