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В Томском районе неизвестные выкопали 50 кедров

Криминал, Погода и природа, Томские новости, кедры выкопали растения браконьеры деревья тайга В Томском районе неизвестные выкопали 50 кедров

В Томском районе была пресечена незаконная выемка кедров, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В начале марта 2023 года в ведомство поступила информация о выкапывании и вывозе кедров в окрестностях деревни Суетиловка. Специалисты Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка площадью 72 га и обнаружили 50 выемок кедров вместе с почвой.

«Диаметр выемок достигал 3,68 м, а глубина 0,82 м. Кроме того, зафиксировано захламление участка порубочными остатками и сплошное зарастание древесно-кустарниковой растительностью», — говорится в сообщении.

В итоге собственнику участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь ему необходимо провести рекультивации нарушенных земель. Также по факту выемки кедров сотрудниками ОМВД по Томскому району проводятся оперативные мероприятия.

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