В Томске скорректировали режим работы светофора у Коммунального моста

21 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Накануне вечером специалисты скорректировали режим работы светофора на въезде в Томск, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, для проезда транспорта со стороны Черной речки время увеличилось на 10 секунд — с 50 до 60, для движения автомобилей по Шегарскому тракту (со стороны Тимирязевского, мкр. Северный парк и пос. Серебряный бор) время осталось неизменным — 80 секунд.

«Ранее был режим работы светофора в час пик с 6.30 утра до 9.00 по будням и в субботу с 17.00 до 21.00: 80 на 60 секунд. 80 — это со стороны Северного парка, а 60 — соответственно со стороны Чёрной речки. Во всё остальное время, кроме воскресенья, был режим работы 80 на 50, — рассказал и.о. директора МКУ „Центр организации дорожного движения“ Эдуард Галоян. — Так как сейчас мы видим, что со стороны Черной речки идет постоянный плотный поток транспорта, режим 80 на 60 секунд будет действовать постоянно, за исключением воскресенья. В воскресенье с 17.00 до 21.00 80 секунд предоставляется тем, кто движется по направлению со стороны Чёрной речки и 60 секунд тем, кто движется со стороны Тимирязевского. Продолжаем мониторить ситуацию в ежедневном режиме, в случае необходимости будут приняты решения о корректировке работы светофора».

Эксперты также отмечают, что регулировка режимов светофоров может позитивно повлиять на дорожную ситуацию, но полностью проблему не решит, так как автомобильный трафик на данном участке гораздо выше, чем пропускная способность одной полосы в каждом направлении. По данным специалистов в час пик за одну минуту по мосту в Томск проезжает в среднем 18-20 автомобилей, то есть за час это около 1200 машин, не считая тех, кто движется транзитом по трассе.

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