В Томске реконструируют скважину на Белом озере

Администрация Томска запустила аукцион на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водозаборной скважины на Белом озере.

Как сообщает пресс-служба мэрии, начальная цена контракта составляет 400 тыс. рублей. Предполагается, что разработка ПСД должна быть выполнена до конца мая 2023 года.

В сообщении уточняется, что основная проблема Белого озера на сегодняшний день — это его обмеление. Существующая скважина дает 5 кубометров воды в час, тогда как для полноценной подпитки водоема необходима мощность 10 кубометров. Таких показателей можно добиться при реконструкции скважины.

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