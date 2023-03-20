В Томске реконструируют скважину на Белом озере
20 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания
Администрация Томска запустила аукцион на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водозаборной скважины на Белом озере.
Как сообщает пресс-служба мэрии, начальная цена контракта составляет 400 тыс. рублей. Предполагается, что разработка ПСД должна быть выполнена до конца мая 2023 года.
В сообщении уточняется, что основная проблема Белого озера на сегодняшний день — это его обмеление. Существующая скважина дает 5 кубометров воды в час, тогда как для полноценной подпитки водоема необходима мощность 10 кубометров. Таких показателей можно добиться при реконструкции скважины.
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