Томские бодибилдеры привезли более 30 медалей с сибирских соревнований

20 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Федерация бодибилдинга Томской области

Томские спортсмены-бодибилдеры успешно открыли весенний соревновательный сезон. В марте они выступали на состязаниях в Абакане и Барнауле, а также на кубках Омской области, Новосибирска и Кузбасса. В общей сложности томичи привезли домой более 30 медалей разного достоинства.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, старт весенним состязаниям был дан на чемпионате Хакасии (г.Абакан). По итогам выступлений золотые медали в дисциплине «фитнес-бикини» (164 см и свыше 164 см) взяли Анна Кораблева и Лия Габитова. Кроме того, Анна стала обладательницей Кубка абсолютной чемпионки по фитнес-бикини. Серебряными призерами стали Михаил Дьяков («пляжный бодибилдинг») и Никита Сёмин («классический бодибилдинг до 175 см»).

На чемпионате Алтайского края отличился Никита Соболев, который взял «золото» в пляжном бодибилдинге, а также вместе с Оксаной Кузнецовой из Новосибирска стал лучшим среди фитнес-пар.

В рамках Кубка Новосибирска томским спортсменам удалось стать обладателями 4 серебряных наград и 1 бронзовой. На вторую ступень пьедестала в своих номинациях поднялись Евгения Рыбакова («фитес-бикини до 166 см»), Михаил Дьяков («пляжный бодибилдинг») и Татьяна Копнова («фит-модель»). Еще одно «серебро» среди юниорок взяла Екатерина Алёхина («фитнес-бикини»), на её счету и «бронза» в категории «фитнес-бикини дебют».

Целую россыпь медалей томичи завоевали на турнирах в Омской и Кемеровской областях. В общей сложности наши спортсмены привезли 20 медалей. Так, на Кубке Кузбасса «золото» в копилку команды принесли: Екатерина Алёхина («фитнес-бикини дебют», «фитнес-бикини юниорки»), Лия Габитова («фитнес-бикини до 166 см»), Злата Денисова («фитнес-бикини +166 см»), Михаил Дьяков («мужской фитнес», «фитнес-пара» вместе с Лией Габитовой), Никита Соболев («пляжный бодибилдинг» +176 см) и Анастасия Кудасова («фитнес-бикини до 160 см»), а также Анастасия стала Абсолютной чемпионкой в фитнес-бикини.

Серебряными призерами стали: Андрей Дитрих («пляжный бодибилдинг дебют»), Злата Денисова («фитнес-бикини дебют»), Алина Борисова («фитнес-бикини до 166 см»), а также Никита Соболев т Анастасия Кудасова («фитнес-пара»). Бронзу удалось взять Николаю Митрофаненко («пляжный бодибилдинг дебют»), Александре Шулятевой («фитнес-бикини 160 см»), Юлии Шавыкиной («фит-модель +163 см»), Алине Борисовой («фитнес-бикини дебют») и Михаилу Дьякову («пляжный бодибилдинг до 176 см»).

На Кубке Омской области Юрий Руденко принес в копилку сборной сразу три медали: «золото» среди мастеров, «серебро» в классическом бодибилдинге и «бронзу» в абсолютной категории.

В пресс-службе отмечюат, что скоро томичам предстоит выступление на первенстве и чемпионате Сибирского федерального округа в городе Кемерово, а через неделю — на всероссийском турнире в Красноярске.

Фото: Федерация бодибилдинга Томской области

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