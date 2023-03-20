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В ТГУ проходит проверка сообщения о противоправных действиях

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Сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии проводят проверку сообщения о совершении противоправных действий в главном корпусе Томского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза.

В свою очередь РИА Томск со ссылкой на собственного корреспондента уточняет, что речь идет о минировании.

«По предварительным данным представителей правоохранительных органов, идет проверка сообщения о минировании», — сказал корреспондент. Эту информацию ему также подтвердили сотрудники охраны вуза.

Как сообщил «Томскому Обзору» один из сотрудников вуза, в связи с проверкой сообщения никакого оповещения сотрудников или их эвакуация не проводились.

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