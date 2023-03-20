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В начале апреля часть жителей домов Ленинского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды ЖКХ интересные новости Томска график отключения В начале апреля часть жителей домов Ленинского района Томска останутся без воды

Через две недели, 3 апреля, часть домов Ленинского района Томска на весь день останется без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с работами на водопроводных сетях. На время их проведения — с 9.00 до 23.45 — без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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