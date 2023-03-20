В начале апреля часть жителей домов Ленинского района Томска останутся без воды

Через две недели, 3 апреля, часть домов Ленинского района Томска на весь день останется без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с работами на водопроводных сетях. На время их проведения — с 9.00 до 23.45 — без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Войкова пер, 1, 2а, 4;

Войкова ул, 7, 8 стр.3, 9, 10, 12, 13, 13/1, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 16 стр.1, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 27 стр.7, 27 стр.6, 31, 32, 32, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 45;

Заозерный пер, 16/1, 16/2, 16/3;

Карла Маркса ул, 48, 48 стр.19, 48/1;

Картасный пер, 6, 7, 8, 8а, 11;

Мельничная ул, 2б, 7, 7а, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 19/1, 20, 23, 23 стр.1, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 35/1;

Сухоозерный пер, 5, 7, 7а, 13, 13/1.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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