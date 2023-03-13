Почти 240 школьников перевели на дистант в Томске из-за выявления кори у нескольких учеников

13 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Тринадцать случаев кори выявлено у жителей Томской области, круг контактов включает тысячи человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Томской области Светлану Алексееву.

«У нас регистрируется 13 случаев кори: девять детей, четверо взрослых. Зарегистрировано порядка 19 очагов, в которых установлено более 2,5 тыс. человек контактных. Очаги — это школы, подъезды, потому что корь очень легко поднимается по вентиляции. За всеми организовано меднаблюдение», — сказала Алексеева.

В свою очередь руководитель департамента образования администрации Томска Максим Савенков сообщил, что из-за выявления кори у нескольких детей на дистанционное обучение перевели 200 учеников школы «Эврика-развитие» и 38 учеников в школе №22.

Среди преподавателей, по информации Савенкова, отстраненных из-за кори нет.

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