В Томской области новый начальник департамента тарифного регулирования

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Начальник департамента тарифного регулирования Томской области Марина Вагина, занимавшая эту должность 10 лет, ушла в отставку. На её пост назначен бывший председатель комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск Виталий Трапезников.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, новый глава департамента тарифного регулирования приступит к своим обязанностям в понедельник, 13 марта.

Виталию Трапезникову 44. Родился в Северске. В 1999 году окончил бакалавриат ТПУ по направлению «менеджмент», а в 2000 получил там же квалификацию «экономист». В 2017 с отличием окончил магистратуру ТГАСУ по направлению «строительство». В 1999-м трудовую деятельность начал в северском СПАО «Химстрой». С 2005 — ведущий инженер, начальник отдела в управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск. С 2018 — председатель комитета экономического развития администрации ЗАТО Северск.

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