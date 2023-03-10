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Суд удовлетворил 13% требований Ространсмодернизации к СУ ТДСК по одному из двух исков

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Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск ФКУ «Ространсмодернизация» о взыскании штрафа с АО «Строительное управление Томской домостроительной компании» (СУ ТДСК), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на решение суда.

Согласно материалам дела, с СУ ТДСК будет взыскано 2 млн рублей. Изначально Ространсмодернизация требовала взыскать с компании 23 млн рублей штрафных санкций, позже исковые требования были уточнены и составили 15,3 млн рублей.

Таким образом, суд удовлетворил 13% требований Ространсмодернизации.

В настоящее время Арбитражный суд Московской области рассматривает еще один иск Ространсмодернизации о взыскании с СУ ТДСК 9,4 млн рублей неустойки по госконтракту. Следующее заседание суда запланировано на 28 марта.

Согласно информации на сайте госзакупок, Ространсмодернизацию и СУ ТДСК связывает только один контракт — на реконструкцию ВПП томского аэропорта «Богашево».

Ранее Ространсмодернизация четырежды обращалась в Арбитражный суд Московской области с исками о взыскании средств со СУ ТДСК. Общая взыскиваемая сумма по всем заявлениям составила 801 тыс. рублей штрафов и неустоек.

Как сообщалось, в августе 2019 года «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» выбрало СУ ТДСК генподрядчиком реконструкции ВПП в Томске, контракт был заключен между Ространсмодернизацией и СУ ТДСК. Исполнитель должен был к ноябрю 2022 года за 2,81 млрд рублей оснастить взлетно-посадочную полосу новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение с техническими средствами охраны.

Вместе с тем, согласно контрактной документации, срок выполнения всех работ был продлен до декабря 2023 года, а общая стоимость контракта была увеличена с 2,81 млрд рублей до 3,8 млрд рублей.

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