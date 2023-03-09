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Томичей просят помочь в поисках университетского кота Иннокентия

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Кот Иннокентий, пропавший из Сибирского ботанического сада Томского государственного университета, может находиться далеко от университетского дома. Об этом сообщили в телеграм-канале ТГУ.

Уточняется, что кот может быть в районе Московского тракта. Поиски Иннокентия продолжаются. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться к Алине Бутенковой по телефону: +7 913 879 3867.

Напомним, пушистый символ ботсада пропал 3 марта.

Иннокентий — пушистый рыжий курильский бобтейл — появился в ботаническом саду летом 2018 года. Имя новому постояльцу дали сотрудники СибБС. Иннокентий чаще всего обитает в лабораторном корпусе и дружит с охранниками. Питомец Ботсада проводит собственные осмотры территории, его часто можно увидеть в оранжереях.

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