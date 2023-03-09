Томская спортсменка стала третьей на первенстве России по пауэрлифтингу
9 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Федерация пауэрлифтинга Томской области, depms.ru
Томская спортсменка Аиша Ахадова стала третьей на первенстве России по пауэрлифтингу, проходившему в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие более 800 спортсменов из 59 регионов страны. Аиша Ахадова стала третьей в дисциплине «жим классический» в категории 69 килограммов.
Спортсменку тренирует Екатерина Ляшевская.
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