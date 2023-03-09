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Томская спортсменка стала третьей на первенстве России по пауэрлифтингу

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Томская спортсменка Аиша Ахадова стала третьей на первенстве России по пауэрлифтингу, проходившему в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие более 800 спортсменов из 59 регионов страны. Аиша Ахадова стала третьей в дисциплине «жим классический» в категории 69 килограммов.

Спортсменку тренирует Екатерина Ляшевская.

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