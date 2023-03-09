Сборная Томской области стала второй на чемпионате Сибири по спортивной акробатике

Сборная Томской области успешно выступила на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по спортивной акробатике, проходивших в Новосибирске. Регион представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы №3, спортивного клуба «Пирамида» и «Томского Хобби-центра».

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, по итогам выступлений сборная Томской области в общем зачете чемпионата Сибири заняла второе место. В личном зачете победителями среди «троек» стали Полина Олейникова, Алина Ахметшина и Арина Головина. Первое место среди женщин заняла пара Полины Пановой и Дарьи Ждановой. Бронзу завоевали Анна Глухова, София Лигай и Мария Костерова.

В рамках первенства СФО в возрастной группе 13-19 лет лучшими стали Софья Косенко и Вероника Барышева, серебро завоевали Егор Глухов и Михаил Сарибекян. «Бронзу» в своих дисциплинах взяли Анастасия Коноплева, Ирина Визгавлюст и Любовь Нагина («тройка»), а также Арина Шишкина и Владислав Берестнев («смешанная пара»).

В возрастной группе 12-18 лет Егор Глухов и Михаил Сарибекян одержали победу, а бронзовыми призерами стали Арина Шишкина и Владислав Берестнев («смешанная пара») Софья Косенко и Вероника Барышева. В возрасте 11-16 лет отличились Дарья Оприкова и Егор Красуленко, занявшие второе место.

Спортсменов к турниру подготовили тренеры: Светлана Митаенко, Наталья Былина, Ольга Есюпёнок, Павел Шолохов, Ирина Нагина, Марина Яркова, Евгения Горковенко, Татьяна Семейкина, Анастасия Загальская, Акижан Анваров, Кристина Белова и Григорий Костик.

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