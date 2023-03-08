18+
18+
РЕКЛАМА

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 127 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 299 человек. 22 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 163300 случаев заболевания коронавирусом. 160705 заболевших выздоровели. 983 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»

Тэги/темы:
Томские новости

В ТГУ запустят 3D-печать биотканей для тестирования новых препаратов

8 февраля 2023
Томские новости

Четыре томских заведения вошли в лонг-лист премии WHERETOEAT 2023

3 марта 2023
Томские новости

МегаФон в Северске увеличил ресурсы сети

16 февраля 2023
Томские новости

Стала известна дата выхода нового сериала Фёдора Бондарчука

17 февраля 2023
Томские новости

В Томской области возобновляются диспансеризация и профосмотры

1 марта 2023
Томские новости

Томичи получили более 220 млн рублей через сервис «Деньги до зарплаты»

16 февраля 2023
Томские новости

В Томске до мая 2024 г. капитально отремонтируют здание «Скомороха»

10 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают отметить Масленицу полетами на метле и турниром по зимнему волейболу

16 февраля 2023
Томские новости

На разработку ПСД для капремонта томского ТЮЗа потратят 7 млн рублей

27 февраля 2023