Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 127 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 299 человек. 22 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 163300 случаев заболевания коронавирусом. 160705 заболевших выздоровели. 983 скончались.



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