Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
8 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 127 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 299 человек. 22 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 163300 случаев заболевания коронавирусом. 160705 заболевших выздоровели. 983 скончались.
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