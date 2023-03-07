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Спортсменка из Томской области привезла две медали с всероссийских стартов по фристайлу

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Фристайлистка Юлия Семенюк взяла две медали на прошедших в городе Чусовом Пермского края всероссийских стартах, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорта Томской области.

В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Спортсменка из Томской области Юлия Семенюк смогла дважды подняться на пьедестал почета. Она стала бронзовым призером IV этапа Кубка России в дисциплине «парный могул», а также одержала победу на V этапе Кубка РФ в этой же дисциплине.

Спортсменка тренируется под чутким руководством Артёма и Анны Валинтеевых.

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