Томские ученые создали первый в стране гранулированный антипирен для пластика

3 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Химики Томского государственного университета разработали первый в РФ многокомпонентный антипрен для повышения огнестойокости пластиков.

Как уточняют в пресс-службе вуза, тестовые испытания уже подтвердили эффективность нового продукта.

«В России на законодательном уровне ужесточаются требования к строительным материалам. Они должны быть пожаростойкими, устойчивыми к горению. Химики ТГУ единственные в России имеют опыт разработки и внедрения в производство безгалогеновых антипиренов — нетоксичных материалов, обладающих высокой технологической стабильностью. Недавно учёные ХФ ТГУ смогли подобрать усиленный состав огнезащитных компонентов для полипропилена. Это позволит значительно повысить огнестойкость пластиков», — говорит директор компании «Новохим» Андрей Князев.

Уточняется, что учёные «вшили» антипирен в полимер, тем самым получили суперконцентрированный мастербатч. Это упрощает использование добавки предприятиями, занимающимися, например, выпуском пластиковых труб под кабель и воду. На производстве гранулы с антипиреном можно будет перемешивать с гранулами полипропилена и получать на выходе негорючее изделие.

Разработку уже опробовали на базе производственной лаборатории «Новохима». Материал с добавлением нового антипирена выдерживает три поджига прямого пламени по 30 секунд.

Образцы отправлены организациям-партнёрам для проведения опытно-промышленных испытаний.

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