18+
18+
РЕКЛАМА

Томские ученые создали первый в стране гранулированный антипирен для пластика

Образование и наука, Томские новости, антипирен пластик открытие наука образование интересные новости Томска Томские ученые создали первый в стране гранулированный антипирен для пластика

Химики Томского государственного университета разработали первый в РФ многокомпонентный антипрен для повышения огнестойокости пластиков.

Как уточняют в пресс-службе вуза, тестовые испытания уже подтвердили эффективность нового продукта.

«В России на законодательном уровне ужесточаются требования к строительным материалам. Они должны быть пожаростойкими, устойчивыми к горению. Химики ТГУ единственные в России имеют опыт разработки и внедрения в производство безгалогеновых антипиренов — нетоксичных материалов, обладающих высокой технологической стабильностью. Недавно учёные ХФ ТГУ смогли подобрать усиленный состав огнезащитных компонентов для полипропилена. Это позволит значительно повысить огнестойкость пластиков», — говорит директор компании «Новохим» Андрей Князев.

Уточняется, что учёные «вшили» антипирен в полимер, тем самым получили суперконцентрированный мастербатч. Это упрощает использование добавки предприятиями, занимающимися, например, выпуском пластиковых труб под кабель и воду. На производстве гранулы с антипиреном можно будет перемешивать с гранулами полипропилена и получать на выходе негорючее изделие.

Разработку уже опробовали на базе производственной лаборатории «Новохима». Материал с добавлением нового антипирена выдерживает три поджига прямого пламени по 30 секунд.

Образцы отправлены организациям-партнёрам для проведения опытно-промышленных испытаний.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичи получили более 220 млн рублей через сервис «Деньги до зарплаты»

16 февраля 2023
Томские новости

В Томске открылась выставка кофейных стаканчиков

3 февраля 2023
Томские новости

В Томске волонтеры проверяют график движения маршруток

2 февраля 2023
Томские новости

В ТГУ запустят 3D-печать биотканей для тестирования новых препаратов

8 февраля 2023
Томские новости

Начало строительства третьего моста через Томь запланировано на 2025 год

13 февраля 2023
Томские новости

Мэрия Томска была вынуждена подать в суд на «Зеленую улицу» из-за представления прокуратуры

2 марта 2023
События

За дронами — настоящее: в Томском политехе обсудили перспективы развития беспилотной авиации

17 февраля 2023
Томские новости

Почти 600 домов в Томске останутся без воды в ночь на вторник

27 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на первую в этом году «Гаражку»

16 февраля 2023