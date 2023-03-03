Томские спасатели помогли крановщику, который не мог сам покинуть кабину башенного крана

3 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Накануне вечером, 2 марта, сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы выехали на строящийся в томском аэропорту объект, чтобы помочь крановщику, сообщает пресс-служба регионального ТО ПСС.

У мужчины ухудшилось самочувствие, в результате чего была нарушена координация движения. Сам покинуть кабину башенного крана он не мог. Сотрудники ТО ПСС спустили его в спасательной косынке с помощью альпинистского снаряжения.

После спуска на землю спасатели передали молодого человека сотрудникам скором медицинской помощи.

Фото: ТО ПСС

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