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Томские спасатели помогли крановщику, который не мог сам покинуть кабину башенного крана

Происшествия, Томские новости, ПСС происшествия жесть Томска интересные новости Томские спасатели помогли крановщику, который не мог сам покинуть кабину башенного крана

Накануне вечером, 2 марта, сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы выехали на строящийся в томском аэропорту объект, чтобы помочь крановщику, сообщает пресс-служба регионального ТО ПСС.

У мужчины ухудшилось самочувствие, в результате чего была нарушена координация движения. Сам покинуть кабину башенного крана он не мог. Сотрудники ТО ПСС спустили его в спасательной косынке с помощью альпинистского снаряжения.

После спуска на землю спасатели передали молодого человека сотрудникам скором медицинской помощи.

Фото: ТО ПСС

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