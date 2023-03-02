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В Томском политехе пройдет книжная ярмарка и лекция известного уличного художника

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В выходные, 4 и 5 марта, в Международном культурном центре Томского политехнического университета пройдет книжная ярмарка издательства «МИФ». Томичи смогут выбрать себе книги и послушать лекцию об уличном искусстве от известного уличного художника Григория Шарова.

Как сообщают организаторы, на ярмарке будут представлены книги издательства «МИФ» о бизнесе, психологии, саморазвитии, арт-буки, подарочные издания об искусстве, а также художественная литература, комиксы и литература для детей.

В воскресенье, 5 марта, здесь же состоится лекция уличного художника и организатора фестиваля «Один за всех» (Братск) Григория Шарова. Он расскажет об уличном искусстве и генерации идей, которые могут изменить жизнь города к лучшему.

Кроме того, издательство совместно с Томским политехом проведет розыгрыш среди посетителей ярмарки. Для участия необходимо сделать репост записи во «ВКонтакте» и поставить любой смайлик в комментариях под этим постом. Победителя определят случайным образом 3 марта. Он сможет выбрать себе на выставке пять любых изданий. Приз отдадут лично в руки победителю или его друзьям непосредственно на ярмарке.

Ярмарка будет работать 4 и 5 марта с 12.00 до 20.00 по адресу: ул. Усова, 13-в.

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