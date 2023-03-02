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В Томске до конца марта изменится схема движения по ул. Беринга

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В Томске до 30 марта временно изменится схема движения транспортных средств по одной полосе на ул. Беринга.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет об участке дороги в районе дома №105. Въезд на ул. И. Черных со стороны ул. Беринга будет перекрыт. Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Во время действия измененной схемы «Томскводоканал» будет выполнять замену аварийных участков водовода.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании маршрута.

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