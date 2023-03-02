В Томске до конца марта изменится схема движения по ул. Беринга

2 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске до 30 марта временно изменится схема движения транспортных средств по одной полосе на ул. Беринга.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет об участке дороги в районе дома №105. Въезд на ул. И. Черных со стороны ул. Беринга будет перекрыт. Движение транспорта, в том числе общественного, будет осуществляться в соответствии с временными знаками, установленными на этом участке.

Во время действия измененной схемы «Томскводоканал» будет выполнять замену аварийных участков водовода.

Томичей просят учитывать информацию об изменении схемы движения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».