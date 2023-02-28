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Приставы нашли владельца киоска, подлежащего сносу, в соседнем регионе

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Судебные приставы нашли владельца незаконной постройки на пр. Мира в Томске, подлежащей сносу. Он бросил свою собственность и уехал в Кемерово, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Суд обязал собственника объекта — гражданина одного из государств СНГ — снести незаконную постройку. Однако мужчина бросил его и уехал в соседний регион.

Предполагалось, что в случае, если собственник не снесет ларек, это может сделать администрация Ленинского района. Но для работы над исполнительным производством требовалось, чтобы должник лично ознакомился с рядом документов под подпись. Однако по известным приставу адресам собственник киоска не проживал, в связи с чем был объявлен в розыск.

Найти собственника помогло межведомственное взаимодействие ФССП с другими госструктурами. В итоге выяснилось, что мужчина проживает в Кемерово. Судебный пристав по розыску обратился к кузбасским коллегам, которые точно установили адрес местонахождения должника, вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредили об административной ответственности за неисполнение судебного решения.

В связи с тем, что должник найден, работа над исполнительным производством будет продолжена. Сейчас гражданину направлен необходимый пакет документов, обязывающий исполнить судебное решение.

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