18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают попробовать угощения из советских мультфильмов

Отдых, Праздники, Томские новости, праздники мультфильмы куда сходить отдых гуляния масленичные гуляния отдых интересные новости Томска Томичей приглашают попробовать угощения из советских мультфильмов

В воскресенье, 26 февраля, в рамках празднования Масленицы на площадке перед Международным культурным центром Томского политеха пройдут гуляния. В этом году их темой станут советские мультфильмы.

Как сообщает пресс-служба вуза, гости мероприятия смогут принять участие в конкурсах и попробовать угощения, которые можно было увидеть в «Бременских музыкантах», «Острова сокровищ», «Простоквашино», «Винни Пухе» и многих других мультфильмах.

Также в программе также творческие номера от коллективов вуза, развлекательные локации от студенческих объединений университета и конкурсы с призами и розыгрышами.

Гуляния пройдут перед МКЦ ТПУ по адресу ул. Усова, 13в. Праздник начнется в 12.00. Стать его участником может любой желающий.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские моржи победили в суточном марафоне по заплыву в ледяной воде

8 февраля 2023
Томские новости

Томич обустроил гараж для выращивания конопли

21 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают поговорить о современном искусстве

25 января 2023
Томские новости

Томские школы получили сообщения о минировании

25 января 2023
Томские новости

В марте жителей ряда домов на ул. Интернационалистов и ул. Говорова в Томске ждет отключение воды

14 февраля 2023
Томские новости

Томские ученые отмечают снижение уровня здоровья и физподготовки у студентов за 15 лет

30 января 2023
Томские новости

В Томске продлили работу праздничной иллюминации

25 января 2023
Томские новости

Томичке пришлось судиться с ТСЖ, чтобы исполнить приговор суда

30 января 2023
Томские новости

Химичили в удовольствие: образовательный фестиваль СИБУРа в Томске посетили более 2500 школьников

21 февраля 2023