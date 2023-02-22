Томичей приглашают попробовать угощения из советских мультфильмов

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2023 // Фото: news.tpu.ru

В воскресенье, 26 февраля, в рамках празднования Масленицы на площадке перед Международным культурным центром Томского политеха пройдут гуляния. В этом году их темой станут советские мультфильмы.

Как сообщает пресс-служба вуза, гости мероприятия смогут принять участие в конкурсах и попробовать угощения, которые можно было увидеть в «Бременских музыкантах», «Острова сокровищ», «Простоквашино», «Винни Пухе» и многих других мультфильмах.

Также в программе также творческие номера от коллективов вуза, развлекательные локации от студенческих объединений университета и конкурсы с призами и розыгрышами.

Гуляния пройдут перед МКЦ ТПУ по адресу ул. Усова, 13в. Праздник начнется в 12.00. Стать его участником может любой желающий.

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