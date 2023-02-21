Томич обустроил гараж для выращивания конопли

21 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Томские полицейские изъяли культивированную коноплю и замороженную марихуану у жителя областного центра.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, запрещенные вещества нашли у 44-летнего ранее судимого томича. По предварительным данным, мужчина обустроил второй этаж своего гаража на ул. Тверской для выращивания конопли для личного употребления. Помещение было оснащено кондиционером, вентиляцией, ультрафиолетовыми лампами, водо- и теплоснабжением и холодильным оборудованием.

Внутри мини-лаборатории оперативники изъяли 8 кустов культивированной разносортной конопли, а также более 700 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

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