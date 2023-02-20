Бывший вице-мэр Томска Подгорный получил условный срок по делу о мошенничестве

20 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Советский районный суд Томска признал виновным в мошенничестве предпринимателя, бывшего заместителя мэра города Павла Подгорного, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«Суд (...) назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года условно и с испытательным сроком в четыре года. Также ему назначен штраф в размере заработной платы за шесть месяцев, в сумме 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Подгорного задержали в конце июля 2022 года по подозрению в посредничестве при передаче взятки. По версии следствия, в 2020 году он предложил директору фирмы обеспечить победу в конкурсе на выполнение строительных работ за взятку в 1 млн рублей. Позже обвиняемый получил деньги в качестве посредника для дальнейшей передачи, но оставил их себе.

Изначально СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), но затем его переквалифицировали на ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в крупном размере).

С 2009 по 2012 годы Подгорный работал начальником департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса администрации Томской области. Позже против него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Оно касалось строительства автодороги к коттеджному поселку Серебряный бор.

Это дело против Подгорного было прекращено в 2013 году, после чего он был назначен вице-мэром Томска по капстроительству. Спустя год чиновник ушел со службы.

Подгорный также является мужем вице-мэра Томска — бывшего начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной, которая в 2019 году получила условный срок за злоупотребления полномочиями. В 2021 году Подгорная выступала свидетелем обвинения по делу экс-мэра Томска Ивана Кляйна.

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