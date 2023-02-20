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Томские врачи бесплатно прооперируют детей с патологией лица и конечностей

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В Томске началась регистрация для участия во Всероссийской акции помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2023». Само мероприятие пройдет с 29 мая по 2 июня в Институте микрохирургии.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, все пришедшие на осмотр смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога.

Пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции в рамках системы ОМС.

Регистрация пациентов на участие в акции «Улыбнись 2023» открыта по ссылке. Подробнее о совместном проекте НИИ микрохирургии, Областного перинатального центра, медицинского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской генетики можно узнать здесь.

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