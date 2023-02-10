Водитель ВАЗа попал в больницу после столкновения с встречной иномаркой в Томске
17 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 17 февраля, в Томске столкнулись ВАЗ — 2107 и Kia, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 9.50 на ул. Стрельникова, 72. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате ДТП 41-летний водитель отечественного автомобиля доставлен в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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