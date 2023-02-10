Водитель ВАЗа попал в больницу после столкновения с встречной иномаркой в Томске

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2023 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 17 февраля, в Томске столкнулись ВАЗ — 2107 и Kia, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.50 на ул. Стрельникова, 72. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП 41-летний водитель отечественного автомобиля доставлен в медучреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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