В томском арт-пространстве Zalisha пройдет благотворительная книжная ярмарка

17 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 18 февраля, в томском арт-пространстве Zalisha пройдет благотворительная книжная ярмарка в пользу подопечных фонда «Зоозащита Томск». На прошлом подобным событии в этом году волонтерам удалось собрать почти 50 тысяч рублей.

Как сообщают организаторы, на ярмарке можно будет приобрести художественную литературу, фантастику, кулинарные книги, детективы, детские энциклопедии, издания о здоровье и красоте, учебники, книги на иностранных языках и др. Все представленные товары передали неравнодушные томичи.

Собранные средства будут направлены на содержание и лечение собак и кошек, находящихся на попечении фонда «Зоозащита Томск». Сейчас в в двух пунктах передержки организации находятся почти 100 собак и кошек.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 19.00 по адресу: пр. Ленина, 50 (Дом офицеров).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».