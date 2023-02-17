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В томском арт-пространстве Zalisha пройдет благотворительная книжная ярмарка

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В субботу, 18 февраля, в томском арт-пространстве Zalisha пройдет благотворительная книжная ярмарка в пользу подопечных фонда «Зоозащита Томск». На прошлом подобным событии в этом году волонтерам удалось собрать почти 50 тысяч рублей.

Как сообщают организаторы, на ярмарке можно будет приобрести художественную литературу, фантастику, кулинарные книги, детективы, детские энциклопедии, издания о здоровье и красоте, учебники, книги на иностранных языках и др. Все представленные товары передали неравнодушные томичи.

Собранные средства будут направлены на содержание и лечение собак и кошек, находящихся на попечении фонда «Зоозащита Томск». Сейчас в в двух пунктах передержки организации находятся почти 100 собак и кошек.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 19.00 по адресу: пр. Ленина, 50 (Дом офицеров).

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