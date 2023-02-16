Томичей приглашают отметить Масленицу полетами на метле и турниром по зимнему волейболу

16 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

С понедельника по воскресенье, 20 — 26 февраля, в томском парке «Околица» пройдет серия мероприятий, приуроченных к Масленице. Гостей ждут конкурсы, мастер-классы и традиционное сожжение чучела зимы, сообщают организаторы.

В первый день празднования, 20 февраля, в парке пройдут масленичные вечерки «Встреча». Участники смогут смастерить чучело, пройти мастер-класс по лепке русских пельменей и выпечке блинов. В программе — веселые конкурсы и шутками с песнями. Вечерки будут проходить с 19.00 до 20.30. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.

Во вторник, 21 февраля, томичей приглашают на «Заигрыши». Организаторы предлагают погадать на суженого, принять участие в традиционных молодецких играх, кулинарных мастер-классах и создать куклы Мартенички — «древнего славянского символа встречи и заклички весны».

Подробности о мероприятии доступны по ссылке.

В среду, 23 февраля, в парке стартует анимационно-развлекательная программа «Масленичные забавы». С 13.00 до 15.00 в парке будут звучать песни, пройдут соревнования в молодецкой удали, конкурсы для детей и взрослых. Кроме того, гостей праздника ждут игра в снежки, конкурсы на ловкость и выносливость, прыжки через костёр, а также мастер-класс по лепке пельменей и концертные номера от ансамбля русской песни «Вечерка». Все желающие попасть на праздник могут приобрести билеты здесь.

Предварять финальный день праздничной недели будет «Масленичный разгуляй» с блинами и хороводами. А в воскресенье, 26 февраля, с 13.00 до 16.00 в парке пройдут гуляния «Задорная масленица». В этот день здесь откроется множество развлекательных площадок. Гости праздника смогут погоняться на метлах, полетать в ступе, узнать об обрядах и традициях селькупской культуры.

Кроме того, в парке пройдут «Петушиные бои», интерактивные игры для детей с ростовыми куклами. Все желающие смогут побиться на мешках, поперетягивать кушак, толкнуть палки и принять участие в турнире по зимнему волейболу.

В павильоне «Русская изба» будет расположена площадка «Блинопеки», где пройдут интерактивы, кулинарные соревнования по выпеканию блинов, лепке пельменей.

Завершится торжество главным событием — сожжением чучела Масленицы.

Приобрести билет на финальный день «Масленичной недели» можно здесь. Доступна оплата по «Пушкинской карте».

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