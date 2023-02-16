Пешеходный переход оборудуют в начале улицы Лазо в Томске
16 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: by Chris Barbalis on Unsplash
Новый пешеходный переход появится в начале улицы Лазо в Томске — в районе домов №6а и 3б.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, с соответствующей просьбой к и.о. мэра Михаилу Ратнеру томич Александр Данилин. По мнению заявителя, регулируемый пешеходный переход необходим из-за большого потока людей, которые идут в торговый центр, в том числе, пересекая дорогу в этом месте.
В свою очередь, глава города поручил профильному департаменту организовать на этом участке регулируемый пешеходный переход, установив светофор, оборудованный кнопкой для пешеходов. Работы запланированы на лето 2023 года.
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