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В конце февраля томский ТЮЗ представит новый спектакль для подростков

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Томский Театр юного зрителя готовит премьеру для подростков по пьесе Екатерины Тимофеевой «Полина ищет па». Её ставят режиссёр Анна Морозова и художник Анна Полякова, сообщает пресс-служба театра.

«Главная героиня Полина уже ощущает себя взрослой. Она переживает влюблённость, сложности во взаимоотношениях с близкими и в какой-то момент решает разобраться в себе и своей жизни. Полина отправляется на поиски отца, которого она никогда не видела. Став на путь казавшихся безобидными приключений, она запускает цепочку событий, которые всё изменят не только для неё», — говорится в описании постановки.

В спектакле заняты Аполлинария Мусинова, Ольга Ульяновская, Ольга Никитина, Олег Стрелец, Тимофей Абаскалов, Екатерина Костина, Евгений Макаров, Наталья Гитлиц, Марина Фадеева, Алексей Переверзев, Владимир Бутаков, Владимир Хворонов.

Премьера выпускается в рамках проекта «Детки и предки. Сибирь» совместно с АНО «Центр «Культурный город» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект поддерживает выпуск спектаклей для детей от 8 лет и в прошлом году расширил географию, включив в него разные театры Сибири.

Премьера «Полина ищет па» состоится 25 февраля. Билеты уже в продаже.

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