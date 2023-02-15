Инженерные школы трех томских вузов выиграли федеральные гранты

Томский Обзор / Фото: 15 февраля 2023 // Фото: news.tpu.ru

Передовые инженерные школы трех томских вузов — ТГУ, ТПУ и ТУСУР — в числе тридцати российских университетов–участников проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ) получили федеральные гранты по результатам работы в 2022 году.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, максимальный грант в размере 514,003 млн рублей получил Томский политехнический университет. ТГУ и ТУСУР получат по 348,221 млн рублей.

В 2022 году три томских вуза открыли передовые инженерные школы «Электронное приборостроение и системы связи» (ТУСУР), «Интеллектуальные энергетические системы» (ТПУ) и «Агробиотек» (ТГУ). Их ключевыми направлениями стали электроника, радиотехника и системы связи, ядерная энергетика и технологии, химическое машиностроение и технологии, искусственный интеллект и цифровые технологии, электро- и теплоэнергетика, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, биология и биотехнологии в сельском хозяйстве, пищевая промышленность.

«Передовая инженерная школа — это очень амбициозный проект. За первые полгода участия в программе нам удалось создать саму школу, запустить ряд технологических проектов с нашими индустриальными партнерами, сложить образовательную программу школы, начать серьезную работу по устройству инфраструктуры новой школы. Еще больше нам предстоит сделать. Я глубоко признателен всем политехникам, работающим над развитием ПИШ, и, конечно, нашим партнерам, которые готовы идти с нами в по-настоящему визионерскую работу», — цитирует ректора ТПУ Дмитрий Седнев пресс-служба вуза.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» создан в 2022 году по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Общее финансирование проекта до 2024 года составит 33 млрд рублей.

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