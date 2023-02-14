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Новым начальником департамента капстроительства Томска назначен Арслан Садыков

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Новым начальником департамента капитального строительства администрации Томска назначен Арслан Садыков. Соответствующее решение принял и. о. мэра города Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба мэрии.

«Арслан Наильевич грамотный специалист, по уровню компетенции готовый стать руководителем этого сложного направления. Он в курсе всех дел департамента, что позволит сохранить преемственность и не скажется на темпах работ курируемой сферы, — отметил Михаил Ратнер.

Ранее исполняющий обязанности руководителя департамента Александр Суходолов покинул пост по собственному желанию.

Арслан Садыков имеет три высших образования НИ ТПУ по направлениям «Теплоэнергетика», «Промышленная теплоэнергетика» и «Экономика и управление на предприятии». С 2010 года работал в ОАО «Томск РТС» начальником отдела технической экспертизы, с августа 2018 года начал работать в департаменте капитального строительства мэрии на должности заместителя начальника.

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