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В Томской области судебные приставы нашли алиментщицу в тайге

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В Томской области судебные приставы разыскали алиментщицу, задолжавшую 800 тыс. рублей в пользу четверых детей, в глухом лесу. Для этого им пришлось пройти 7 километров по тайге, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Жительницу Кривошеинского района лишили родительских прав. В последние годы она находилась в местах лишения свободы. После возвращения домой она была обязана прийти на прием к судебному приставу, но не сделала этого. Посещение ее дома по известному адресу результата не дало, после чего алиментщица была объявлена в розыск.

Позже приставы выяснили, что гражданка может находиться на заимке в 33 километрах от села Красный Яр Кривошеинского района. В этом населенном пункте приставам вызвались помочь местные жители в качестве провожатых.

«Поскольку заимка находится в тайге, попасть туда возможно только по тропе, которая ведет от трассы вглубь леса. Проехав часть пути по шоссе, служители закона в сопровождении местных прошли 7,5 км до места назначения», — говорится в сообщении.

В итоге приставам удалось встретиться с женщиной. Они выяснили, что алиментщица живет в родных местах, доход отсутствует, вредных привычек не имеет. Гражданка не отказывалась от оплаты алиментов при первой возможности и приняла постановление пристава, обязывающее встать на учет в Центр занятости населения и зарегистрироваться в качестве безработной.

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