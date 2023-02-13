Красные медведи захватывают Томск

13 февраля 2023 / Реклама ООО «КОНСТАНТА ТОРГ» / Фото: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ»

Красные медведи захватывают Томск. Они уже были замечены на Иркутском тракте и улице 79-й Гвардейской Дивизии. Там они зазывают в магазин постоянных распродаж — «МПР». Что же за дверями?

Огромное количество классных товаров за минимальную цену — такое редко где можно встретить, даже на сезонных распродажах. При этом сами товары абсолютно разные: на полках можно найти бытовую химию, галантерею, канцелярию, посуду и кухонные принадлежности, мобильные аксессуары и электротехнику, товары для дачи и сада, домашний текстиль. А еще каждую неделю в магазине посетителей ждут «ШОК-цены на товары».



Для тех, кто подбирает подарки на 23 февраля и 8 марта, «МПР» создали специальную акцию «8 подарков со скидкой 23%». Период акции: 16 февраля — 8 марта. К примеру, 21 февраля металлический термос объемом 1 литр обойдется покупателю всего в 199 рублей.

Если вы хотите узнать, какие еще акции подготовил «МПР», рекомендуем скачать приложение магазина (Android и iOS). При регистрации вы получите 300 бонусов, которые сможете потратить при покупке.

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