18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске впервые пройдет «Вообще не конференция»

Афиша Томска, Креативные индустрии, Культура в Томске, Томские новости, мероприятие афиша томск новости интересное куда сходить паб креатив В Томске впервые пройдет «Вообще не конференция»

В среду, 15 февраля, в Томске впервые пройдет «Вообще не конференция» — своеобразный отраслевой стендап от работников сферы маркетинга, рекламы и креативных агентств.

По словам одного из организаторов Владимира Томко, первое подобное событие прошло летом 2022 года в Новосибирске. Спикерами выступали топ-менеджеры и владельцы главных сибирских агентств.

«Основной задумкой было объединить отрасль в непростой для нее 2022 год. Причем, не в тоскливом образовательном формате за много денег, а в прямом и веселом разговоре. Изначально было решено приглашать людей в бар: все знают, что самое интересное на любой конференции — это афтепати.
Поэтому решили делать сразу его», — рассказал «Томскому Обзору» Владимир.

Томская «Вообще не конференция» станет уже шестой в Сибири. Ее спикерами выступят Валерий Пеньков («Студия Т», город Томск), Василий Рыбаков (VR, город Томск), Ян Дорошенко (UserStory, город Томск) и Павел Богданов (Design Orchestra, город Томск).

На мероприятии не будет аналитики, чек-листов и презентаций. Зрителей ждут крутые истории (не без мата) и общение с залом.

«Вообще не конференция» стартует в 20.00 в ирландском пабе Harat`s по адресу: ул. Карла Маркса, 23а. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке и забронировать столик по телефону: 99-55-09.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Тюльпаны, розы и гиацинты. В томском «Трубачево» открылась выставка цветов

9 февраля 2023
Томские новости

Сбер и МФЦ «Мои документы» расширяют территорию оплаты госпошлины и услуг ЖКХ

6 февраля 2023
Томские новости

Директор одной из инженерных школ ТПУ возглавил Костромской госуниверситет

1 февраля 2023
Томские новости

В прошлом году томичи отправляли по почте ростовые куклы и шлемы из «Звёздных войн»

10 февраля 2023
Томские новости

Томские ученые отмечают снижение уровня здоровья и физподготовки у студентов за 15 лет

30 января 2023
Томские новости

Лучшие джазовые музыканты Кемерова дадут единственный концерт в Томске

2 февраля 2023
Томские новости

Томичке пришлось судиться с ТСЖ, чтобы исполнить приговор суда

30 января 2023
Томские новости

Томичей приглашают на кофейную тусу в честь открытия Rocket Coffee

8 февраля 2023