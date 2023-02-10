В Томске впервые пройдет «Вообще не конференция»

10 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 15 февраля, в Томске впервые пройдет «Вообще не конференция» — своеобразный отраслевой стендап от работников сферы маркетинга, рекламы и креативных агентств.

По словам одного из организаторов Владимира Томко, первое подобное событие прошло летом 2022 года в Новосибирске. Спикерами выступали топ-менеджеры и владельцы главных сибирских агентств.

«Основной задумкой было объединить отрасль в непростой для нее 2022 год. Причем, не в тоскливом образовательном формате за много денег, а в прямом и веселом разговоре. Изначально было решено приглашать людей в бар: все знают, что самое интересное на любой конференции — это афтепати.

Поэтому решили делать сразу его», — рассказал «Томскому Обзору» Владимир.

Томская «Вообще не конференция» станет уже шестой в Сибири. Ее спикерами выступят Валерий Пеньков («Студия Т», город Томск), Василий Рыбаков (VR, город Томск), Ян Дорошенко (UserStory, город Томск) и Павел Богданов (Design Orchestra, город Томск).

На мероприятии не будет аналитики, чек-листов и презентаций. Зрителей ждут крутые истории (не без мата) и общение с залом.

«Вообще не конференция» стартует в 20.00 в ирландском пабе Harat`s по адресу: ул. Карла Маркса, 23а. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке и забронировать столик по телефону: 99-55-09.

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