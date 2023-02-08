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Томичей приглашают на кофейную тусу в честь открытия Rocket Coffee

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В воскресенье, 12 февраля, в Томске состоится официальное открытие новой кофейни Rocket Coffee. В честь этого томичей приглашают на тематическое мероприятие «День бесконечного множества открытых пачек улётного кофе».

Как сообщают организаторы, гостей ждут ярмарка зерна, привезенного от семи разных обжарщиков, лекция-дегустация на тему «Терруар», презентация и угощение новым молочным напитком, встреча на тему «Синергия вкуса» и приготовление авторского коктейля на основе кофе.

Мероприятия будут проходит весь день с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный, на лекцию и встречу необходима предварительная запись. Посмотреть подробную программу и записаться можно по ссылке.

Открытие состоится 12 февраля в 10.00 по адресу: ул. Герцена, 57.

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