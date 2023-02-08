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В ночь на четверг в Томске на 2,5 часа перекроют Коммунальный мост

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В ночь со среды на четверг, 9 февраля, в Томске с 2.00 до 4.30 будет перекрыт Коммунальный мост.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в это время подрядчик, ведущий капитальный ремонт, будет производить укладку дорожных плит вместо холодного асфальта.

«В связи с этим время перекрытия движения на мосту будет увеличено на один час, обычно объект перекрывается для уборки снега каждую ночь с 3:00 до 4:30», — говорится в сообщении.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и заранее выбирать маршруты для движения.

Напомним, ремонт Коммунального моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Срок выполнения работ по условиям контракта — 15 декабря 2023 года.

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