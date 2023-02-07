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В Томске начали работать две новые остановки

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Общественный транспорт Томска стал заезжать на две новые остановки — «Радонежский» на пр. Ленина и «Геофит» на Коларовском тракте, сообщает пресс-служба мэрии.

На первую остановку заезжают автобусы маршрутов № 5, 12, 20, 32/118 и 38, а также троллейбус №2. На «Геофите» будут останавливаться автобусы маршрутов № 19 и 22.

Ранее с просьбой организовать дополнительную остановку общественного транспорта на пр. Ленина в районе микрорайона «Радонежский» к и.о. мэра Михаилу Ратнеру обратились местные жители. Глава города поручил рассмотреть возможность организации остановки в указанном месте. Место было оперативно определено, установлен павильон, в будущем благоустроительном сезоне планируется организация заездного кармана.

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