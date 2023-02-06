18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи смогут подарить книги детским библиотекам и центрам помощи

Книги, Книги в Томске, Культура в Томске, Томские новости, книги томск новости интересное библиотека подарить дети помощь Томичи смогут подарить книги детским библиотекам и центрам помощи

Томская областная детско-юношеская библиотека присоединилась к общероссийской акции «Дарите книги с любовью — 2023». В ее рамках с 7 по 14 февраля будет организован сбор книг для детских библиотек Томской области и Центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщают организаторы, акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

«Главная идея праздника — вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Акция объединяет более 2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов по всей стране, а также несколько десятков тысяч любящих читать людей», — говорится в сообщении.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо выбрать из своей домашней библиотеки издание в хорошем состоянии, либо купить новое, и принести их в областную детско-юношескую библиотеку.

Книги принимаются на старшем абонементе с 10.30 до 19.00 по адресу: пр. Фрунзе, 92а.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Менее 30 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

14 января 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в Российско-немецком доме

12 января 2023
Томские новости

В пяти районах Томской области увеличилась грузоподъемность ледовых переправ

16 января 2023
Томские новости

Соссюрея спорная помогла томским ученым улучшить приживление костных имплантатов

2 февраля 2023
Томские новости

Томские ученые разработали стабильные катализаторы для утилизации и переработки углекислого газа

11 января 2023
Томские новости

В этом году крещенские купания пройдут на берегу Томи

16 января 2023
События

Вышел снятый в Сибири исторический сериал «Красный Яр»

24 января 2023
Томские новости

Томичке пришлось судиться с ТСЖ, чтобы исполнить приговор суда

30 января 2023
Томские новости

Площадь природоохранных территорий заповедника «Васюганский» увеличилась почти на 120 тыс. га

23 января 2023