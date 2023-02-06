Томичи смогут подарить книги детским библиотекам и центрам помощи

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2023 // Фото: https://vk.com/todub

Томская областная детско-юношеская библиотека присоединилась к общероссийской акции «Дарите книги с любовью — 2023». В ее рамках с 7 по 14 февраля будет организован сбор книг для детских библиотек Томской области и Центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщают организаторы, акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

«Главная идея праздника — вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Акция объединяет более 2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов по всей стране, а также несколько десятков тысяч любящих читать людей», — говорится в сообщении.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо выбрать из своей домашней библиотеки издание в хорошем состоянии, либо купить новое, и принести их в областную детско-юношескую библиотеку.



Книги принимаются на старшем абонементе с 10.30 до 19.00 по адресу: пр. Фрунзе, 92а.

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