Мошенники украли у томского пенсионера 850 тыс. рублей и оформили на него кредит

6 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский пенсионер доверился звонившим ему мошенникам и в итоге лишился крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники позвонили 67-летнему мужчине и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Они пояснили, что денежные средства пенсионера находятся в опасности. В ходе разговора они попросили мужчину назвать СМС-коды, что он и сделал.

В результате пенсионер лишился 850 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники оформили на него кредит на сумму 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»).

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