18+
18+
РЕКЛАМА

Мошенники украли у томского пенсионера 850 тыс. рублей и оформили на него кредит

Криминал, Томские новости, уголовное дело арестовали задержали интересные новости Томска обманули мошенники жесть Мошенники украли у томского пенсионера 850 тыс. рублей и оформили на него кредит

Томский пенсионер доверился звонившим ему мошенникам и в итоге лишился крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники позвонили 67-летнему мужчине и представились сотрудниками службы безопасности одного из банков. Они пояснили, что денежные средства пенсионера находятся в опасности. В ходе разговора они попросили мужчину назвать СМС-коды, что он и сделал.

В результате пенсионер лишился 850 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники оформили на него кредит на сумму 1,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража»).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томским коммунальщикам поручили сделать акцент на ликвидации зауженности дорог

6 февраля 2023
Томские новости

Причиной аварийной остановки лифта с ребенком в томской многоэтажке стал скачок напряжения

3 февраля 2023
Томские новости

Назначен новый и.о. главы департамента по инновациям и предпринимательству в Томской области

19 января 2023
Томские новости

Томичке пришлось судиться с ТСЖ, чтобы исполнить приговор суда

30 января 2023
Томские новости

Киностудия имени Ролана Быкова снимет в Томске фильм

27 января 2023
Томские новости

Музей «Профессорская квартира» запускает проект о дореволюционной томской фотографии

16 января 2023
Томские новости

Победителем экологического конкурса от «Газпромнефть-Восток» стала ССК

25 января 2023
Томские новости

Минкультуры одобрило заявку Томской области на разработку документации для восстановления Воскресенской церкви

13 января 2023
Томские новости

Молодых писателей Томска приглашают разработать курс для литературной студии

24 января 2023