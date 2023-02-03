Томичи могут предложить свои идеи по развитию туризма на специальной интерактивной карте

3 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Центра развития городской среды совместно с администрацией Томска запустили интерактивную карту города, на которой горожане могут внести свои предложения по развитию туризма.

«В этом году Томск подает заявку на всероссийский конкурс поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города, и ему нужна поддержка жителей», — говорится в сообщении пресс-служба мэрии.

Чтобы внести свои предложения и идеи по развитию «туркода» томичам необходимо открыть карту по ссылке, выбрать инструмент «Добавить маркер». Затем нужно открыть свою точку на карте, дать ей название и описать. Кроме того, томичи могут поставить специальный значок, который наглядно покажет вид активности на выбранном участке.

В сообщении уточняется, что на карте можно отмечать места для различных информационных стендов, указателей направлений, общественных туалетов, урн, арт-объектов, фасадной подсветки, лавочек, инфраструктуры для маломобильных и много другого.

Создатели карты настоятельно просят томичей не удалять чужие метки и не двигать границы туристического центра.

Открыть карту можно по ссылке.

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