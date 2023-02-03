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Недавно освободившаяся томичка пыталась украсть у курьера продукты на 22 тыс. рублей

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Томские полицейские нашли подозреваемую в краже продуктов рядом с подъездом жилого дома, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 54-летняя подозреваемая, накануне освободившаяся из мест лишения свободы, заказала доставку продуктов на сумму более 22 тыс. рублей. Курьер доставил покупки по указанному адресу, но не смог дозвониться до заказчика. Тогда он оставил пакеты рядом с подъездом и пошел перегнать свой автомобиль.

В это время подозреваемая воспользовалась ситуацией, вышла из подъезда и забрала заказанные продукты, не переведя за них оплату.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Теперь женщине грозит до 5 лет колонии.

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