В Томске волонтеры проверяют график движения маршруток

2 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 2 февраля, на остановки Томска вышли волонтеры. Они помогают сотрудникам Центра организации и контроля пассажироперевозок проверять соблюдение интервалов движения автобусов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сегодня проверки прошли на остановках в Академгородке.

«Это первый опыт привлечения волонтеров к такой деятельности. Их главная задача — мониторить интервал движения, то есть фиксировать — во сколько на остановку приехал конкретный автобус. Волонтеры будут задействованы на тех точках, откуда поступает наибольшее количество жалоб от томичей. Кроме того, ребята будут ездить в автобусах с задачей мониторинга культуры поведения водителей», — рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Предполагается, что собранные данные будут аккумулироваться в Центре, а информация о нарушениях ежедневно будет передаваться для отработки перевозчикам. За неисполнение графиков к предпринимателям будут применяться штрафные санкции.

Также в пресс-службе уточняют, что с 1 февраля на линии вышли работать на полтора десятка больше маршрутных автобусов. Транспорт отражается в системе ГЛОНАСС, которой должны быть оборудованы все маршрутки. Центр ежедневно сверяет количество с заявленным.

Сообщить о несоблюдении графиков движения автобусов можно в Центр организации и контроля пассажироперевозок по телефонам 28-29-05 и 28-29-06.

Ранее глава города Михаил Ратнер отмечал, что несоблюдение графиков — самая важная претензия, которую высказывали томичи. И их соблюдения в первую очередь ждут люди после повышения тарифов. Градоначальник также предупреждал, что за неисполнение графиков будут «штрафовать нещадно».

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