С февраля стоимость проезда в томских маршрутках вырастет до 27 рублей

30 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В среду, 1 февраля, в Томске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Она будет составлять 27 рублей, для пенсионеров — 24 рубля. Вечерний тариф останется прежним, сообщает пресс-служба мэрии.

«Действительно, затраты перевозчиков выросли. Да, повышение на 1 рубль, о котором власти договаривались в 2019-м, их не покроет. И это приведет к новым расторжениям контрактов, новым срывам перевозок, как у нас случилось с маршрутами № 22, 25/52. Конечно, мы не можем допустить такого. Горожане должны иметь возможность передвигаться — на работу, в школу, в поликлинику. Но и заявленный на встрече с общественниками якобы обоснованный тариф в 30 рублей — это, на мой взгляд, чересчур. Перевозки, как бы не хотели предприниматели другого, это бизнес с социальным уклоном, и, подписывая договор, они это понимали», — цитирует и.о. мэра Томска Михаила Ратнера пресс-служба горадминистрации.

По его словам, такая сумма тарифа покроет процент инфляции и позволит перевозчикам предложить более выгодные условия для водителей, отток которых они обозначают как основную проблему отрасли.

Также в пресс-службе уточнили, что с февраля изменится стоимость проезда и в городском электротранспорте. Она составит 25 рублей, для пенсионеров — 20 рублей.

При этом глава города уточнил, что изменение тарифа на проезд в общественном транспорте не коснется стоимости проездных билетов на городской электротранспорт. Единый проездной для пенсионеров всего 360 рублей Для школьников и студентов на месяц фактическая стоимость проездного сохранится на уровне 400 рублей.

Кроме того, Михаил Ратнер дал поручение контролировать графики движения общественного автотранспорта.

«Несоблюдение графиков — самая важная претензия, которую высказывали томичи. И соблюдения графиков в первую очередь ждут люди после повышения тарифов. Предупреждаю сразу: за неисполнение будем штрафовать нещадно», — сказал Михаил Ратнер.

Ранее сообщалось, что томские перевозчики обращались к администрации города с просьбой поднять стоимость проезда на 4 рубля.

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